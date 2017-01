Après les menaces de Macky Sall : les affiches propagandistes avec son effigie enlevées de la VDN

Après avoir ordonné que l’utilisation de son image à des fins de propagande politico-politicienne sur les panneaux publicitaires et les affiches à Dakar par certains Directeurs de sociétés et ministres soit arrêtée, le Président Macky Sall a vu ses directives exécutées à la lettre. En effet, les affiches ont commencé à être enlevées sur la VDN et ça devrait être le cas sur toute la ville de Dakar (voir images).



Après avoir vu l’affichage abusif de son image dans les rues de Dakar, Macky Sall s’était fâché et avait déversé sa bile sur les ministres et DG qui s’adonnent à cette pratique pour plaire au Prince.



Le Président Macky avait dare-dare demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que toutes ces affiches soient retirées dans les plus brefs délais. Et on a commencé à débarrasser le plancher.



Massène DIOP Leral.net