Après les scènes érotiques de Pod et Marichou, Eva et Marichou continuent leur "porno" version ginger, une pétition lancée contre Noujaïm Confiseur Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 15:38 | | 0 commentaire(s)| Une pétition contre le spot Jini Jinger a été lancée contre Eva et Marichou qui ont accepté pour de l'argent de jouer aux pét...... juste pour faire la publicité d'un bonbon. Cette pétition sera remise à Noujaïm Confiseur, au Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) et à la Radiodiffusion Télévision du Sénégal (RTS).

Cette publicité a une tendance assez libidinale et ne reflète pas les valeurs sénégalaises. On se croirait vraiment dans une pub pour effets intimes.

Nos enfants, petits frères et petites soeurs sont les premiers à réciter par coeur tout ce qui passe à la télé en l'occurence les publicités. N'amenons pas ces genres de mélodies dans la conscience très jeune de ces derniers.

Par respect à la population sénégalaise, aux jeunes, parents et nos '' Kilifeus '', signons cette pétition pour arrêter la diffusion de cette pub à la télé.





