Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Après m'avoir plaquée, il revient vers moi, mérite-t-il une seconde chance ?" Rédigé par leral.net le Mardi 15 Août 2017 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Je sors depuis 5 ans avec un homme d’une trentaine d’année et notre relation est très compliquée. Sans aucune raison, il m’a quitté en me disant qu’il ne se sentait pas prêt pour fonder un foyer. J’avoue avoir eu assez de mal à me remettre de cette rupture. Après une longue période de séparation, il est revenu vers moi. Il dit qu’il n’arrive pas à m’oublier et qu’il voulait qu’on renoue ensemble et qu’il est prêt à tout. J’ai peur de revivre la même souffrance. Tout ceci me bouleverse surtout que je me suis rétablie difficilement de cette rupture.

Je n’arrive pas également à lui faire confiance en pensant qu’il peut décider de rompre encore à tout moment. Je l’aime toujours, mais je n’arrive pas à lui dire oui. Que dois-je faire actuellement ? Mes proches me conseillent de renouer, mais je suis hésitante. J’ai vraiment besoin d’aide.

Sonia E.

RÉPONSE DE FLEUR

Vous êtes confuse car vous n’êtes pas sure des intentions de cet ex qui revient après vous avoir abandonné sans aucune raison valable après 5 ans de relation. Votre peur est justifiée. Mais comment faire le bon choix ? Sachez que personne n’est en mesure de fournir la bonne réponse à part vous.

Que ressentez-vous actuellement pour votre ex ? L’aimez-vous toujours ? Êtes-vous convaincue par ses justifications ? Mérite-t-il une seconde chance ? Êtes-Vous prête à lui donner une seconde chance ? Il faut mesurer d’abord le pour et le contre. Vous dites avoir longtemps souffert de cette rupture et maintenant qu’il revient, vous redoutez qu’il vous refasse vivre la même chose. Le scénario est fort possible, seulement est-ce une raison pour refuser de renouer avec celui qui peut être l’homme de votre vie. Ne croyez-vous pas que la vie est une aventure et qu’on ne saura jamais anticiper.

Vous êtes amoureuse de cet homme, vous méritez bien une seconde chance de bonheur, mais à condition de recommencer sur de nouvelles bases, de vous assurer que cette fois-ci, il voit plus clair et plus loin. Ce n’est qu’en communiquant ouvertement avec votre ex que vous pourriez prendre votre décision. Il faudrait aussi que vous soyez convaincue des raisons qui le motivent pour vouloir revenir vers vous après votre séparation.





Accueil Envoyer à un ami Partager