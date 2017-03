Après plusieurs changements de formations politiques: Serigne Babacar Mbacké Moukabaro retourne à l’Apr

Le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Modou Ndiaye Rahma vient de réussir un véritable coup de maître. L’homme d’affaires «aperiste» a démarché et obtenu le retour au bercail de Serigne Babacar Mbacké Moukabaro. Ce dernier, leader incontestable de Touba Ndorong, fief de la communauté mouride à Kaolack, a signé son retour définitif dans le camp présidentiel, lors d’une grande manifestation politique initiée ce week-end par Modou Ndiaye Rahma.



Après plusieurs changements de formations politiques dont la dernière en date est Rewmi d’Idrissa Seck, le jeune marabout Mbacké-Mbacké est désormais convaincu qu’accompagner Modou Ndiaye Rahma est naturellement la voie idéale. Parce que, indique-t-il, Modou Ndiaye Rahma ne ménage aucun effort pour la réussite de toutes les initiatives et évènements de Touba Ndorong.



Assurant que le choix qu’il vient de porter sur le responsable «apèriste», Modou Ndiaye Rahma sera l’ultime option politique qu’il fera, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro promet, aux côtés de l’homme d’affaires, d’offrir une écrasante majorité parlementaire au Chef de l’Etat, Macky Sall et une réélection éclatante à la prochaine présidentielle.



Mieux, le travail d’animation et de massification du parti à la base avec une sensibilisation continue en faveur des inscriptions sur les listes électorales, seront, selon les deux responsables, Modou Ndiaye Rahma et Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, la prochaine étape de cette alliance stratégique.



Lookdakar