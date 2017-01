Après quelques jours d'exil au Sénégal, le Président Barrow rentre aujourd'hui en Gambie

Le retour de Adama Barrow, épilogue d'une crise de six semaines, est très attendu aujourd'hui à Banjul. Un message publié sur le compte Facebook établi à son nom indique que: "l'arrivée à Banjul du Président Adama Barrow jeudi 26 janvier 2017 à 16h (locales). Tout changement à ce programme sera communiqué". Des sources contactées par le journal Le Témoin confirment également. " Cette fois-ci, nous pouvons bien affirmer qu'il va rentrer... Les forces de sécurité de la CEDEAO surveillent de près tous les coins et recoins de la capitale gambienne. Donc, il n'y a plus de raison pour que le Président Barrow ne puisse rentrer ce jeudi. Les attentes et les défis s'annoncent immenses à commencer par la mise en place d'une administration qui semblait mal engagée".

"Le Président Adama Barrow nous a demandé deux à ou trois semaines pour vérifier s'il y a des stocks d'armes et des mercenaires cachés", a déclaré le Président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza. Il indique également que "M. Barrow a demandé aux forces de la CEDEAO de rester six mois dans le pays, une décision qui appartiendra aux responsables militaires de le CEDEAO.

source: le témoin quotidien