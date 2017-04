Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après sept mois d'absence, Rigobert Song de retour au Cameroun Rédigé par leral.net le Mardi 4 Avril 2017 à 08:11 | | 0 commentaire(s)|

En octobre dernier, l’ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun avait été victime d’un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une évacuation sanitaire en France.

Après sept mois d'absence, il a retrouvé son pays natal, où de nombreux fans sont venus l’accueillir à l’aéroport de Yaoundé le 1er avril dernier.



Accueilli à la descente d’avion avec un bouquet de fleurs, Rigobert Song est l’ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun.

"Monsieur le charismatique, nous vous souhaitons la bienvenue au Cameroun", lui glisse l’hôtesse.

Le retour au bercail de l’ancien footballeur revêt un caractère particulier et est retransmis en direct à radio et la télévision d’Etat.

Avec sa pointe d’humour habituel, Song Bahanack, "le capitaine courage", n’est pas indifférent à ce dispositif du comité d’accueil.

"Que d’honneur pour un retraité ! Un Lion reste vraiment un lion", lance Rigobert Song qui détend tout de suite l’atmosphère.

Quelques membres de sa famille, installés au salon VIP de l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen, sont remplis d’émotion.

Un responsable du ministère des sports s'est également déplacé pour l'occasion pour serrer la main à Rigobert Song au nom du gouvernement camerounais.

Rigobert Song avait quitté le pays 4 octobre 2016 en avion médicalisé, pour se rendre en France après avoir été victime d’un accident cérébral vasculaire deux jours plus tôt.

Sept mois plus tard, et après trois opérations liées à un anévrisme cérébral, Rigobert Song garde plus ou moins son look. Dreadlocks plus courtes qu’auparavant, il se déplace tout seul, souriant comme d’habitude.





Au grand hall de l’aéroport les membres de sa famille, et surtout les supporteurs, explosent de joie quand ils aperçoivent celui qu’on appelle affectueusement au Cameroun,"magnan", c’est-à-dire, "mon frère".

A l’issue du bain de foule qui s’ensuit, Rigobert Song s’ouvre à la presse. Il remercie qui de droit d’abord.

"Je dis merci à Dieu, je remercie aussi le couple présidentiel et au Chef de l’Etat particulièrement qui a tout mis en œuvre afin que je revienne sain et sauf", déclare le footballeur Song Rigobert.

Il ajoute : "il faut aussi dire merci aux médecins qui ont abattu un travail formidable. J’ai subi trois opérations d’anévrisme cérébral, c’est dire que ma situation était critique", reconnaît-il.

Rigobert Song se veut rassurant sur sa santé.

"Je suis en forme. Mon dernier contrôle m’a donné le quitus de reprendre mes activités", précise-t-il.

Ses projets d’avenir sont d’ores et déjà connus et clairement identifiés.

"Je suis entraîneur d’une sélection nationale qui entre en compétition bientôt. Nous avons en vue la prochaine coupe d’Afrique des nations réservée aux joueurs amateurs. D’ici trois ou quatre mois, je vais reprendre service", explique l’ancien défenseur central de l’équipe du Cameroun de football.

Au moment de quitter l’aéroport, Rigobert mesure encore sa grande popularité parmi les siens.

D’autres fans de l’ex-capitaine des Lions indomptables l’attendent à l’extérieur du hall. Ils vont le contraindre à une séance de photos à laquelle "Rigo" se livre spontanément. La joie est immense dans la foule.

"Dès que j’ai appris le retour de Song, j’ai couru vers l’aéroport. J’ai attendu pendant près de six pour le voir. Il est rentré sans séquelles. Ma joie est parfaite. Merci Dieu", confie un jeune Camerounais sur place.





C’est à présent le moment de quitter l’aéroport. Rigobert Song s’engouffre avec l’aide d’un dispositif sécuritaire de grand jour, dans un véhicule du cortège. A cet instant-là, il n’y a pas plus heureuse que sa mère.

"Dieu est grand, il faut lui rendre grâce. Sur initiative personnelle de Rigobert, il y a un culte d’actions de grâce ce mardi à Yaoundé pour dire merci à Dieu et à tout le peuple camerounais", nous rappelle Bernadette Song.





En attendant le culte d’actions de grâces de ce mardi 4 avril, chez les Song, c’est déjà la fête à la maison.

Emmanuel Jules Ntap, correspondant à Yaoundé​





