Après son entrevue avec Harouna Dia, Me Aissata Tall Sall va t'elle rejoindre le Macky?

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 07:18 | | 0 commentaire(s)|

La question vaut son pesant d'or. Quoi qu'il en soit, dakarposte.com, fidèle à sa ligne de site d'investigations et d'exclusivités, est en mesure de révéler (preuves à l'appui) que la sublime avocate a taillé bavette avec l'homme d'affaires Harouna Moussa Dia.



Il nous revient de nos réseaux de renseignements que Me Aissata Tall Sall a promis de faire face aux médias pour enfin se dévoiler. Autrement dit, la célèbre avocate entend,sauf revirement tenir une conférence de presse au cours de laquelle elle révélera tout sur son avenir politique. D'aucuns croient savoir qu'elle pourrait surprendre son monde en déclarant à haute et intelligible voix sa décision de souscrire aux idéaux du Macky.



En tous les cas, la bonne dame, au teint caramel, a été discrètement reçu par l'homme d'affaires Harouna Dia. Pour être précis, leur séance de parlotte a eu lieu avant hier dimanche.



Me Aissata Tall et Dia ont beau tenté de semer les indiscrets, mais c'était sans compter avec la perspicacité de dakarposte.com qui est en mesure de révéler que l'avocate, qui a fini de tourner le dos au parti socialiste, particulièrement à Khalifa Sall, a déjà calé la date du 20 mai prochain pour le lancement de sa bidule, pardon de son mouvement politique en prélude aux élections législatives.



Nous n'en dirons pas plus! Du moins, pour le moment.



Dakarposte



