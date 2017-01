Après trois défaites d’affilée : Zoss peut-il ébranler Siteu ?

Le Show Man, c’est plus d’une décennie d’expérience comme lutteur. A l’inverse de son adversaire Siteu qui n’a pas encore plus de cinq ans dans l’arène. Zoss, c’est aussi un lutteur qui a eu à affronter des adversaires beaucoup plus teigneux que le Phénomène de Lansar. Il s’est frotté au puissant Yaya Jammeh au tout début de sa carrière.



Malgré son jeune âge et son inexpérience, Zoss avait réussi à tirer son épingle du jeu. Le Show Man, c’est aussi une place de finaliste d’un CLAF contre Lac de Guiers 2. Une compétition où il avait brillé de mille feux en dominant des adversaires tels que Boy Sèye, Balla Diouf, Bathie Séras. Le frère de Garga Mbossé peut aussi se targuer d’être le double bourreau de Gouye Gui. Zoss peut mettre fin au rêve de Siteu comme il l’a fait avec Boy Niang 2 et Tidiane Faye.



Seulement, le Show Man, de par son inconstance et ses derniers résultats sportifs plus que chaotiques, n’a pas mille chances de sortir victorieux de ce duel contre Siteu. Zoss, c’est trois défaites lors de ses trois dernières sorties, les unes plus humiliantes que les autres. Dernier du tournoi TNT avec zéro pointé.

Battu par Ama Baldé, Gouye Gui par KO et Tapha Tine, il a étalé ses limites techniques. Sur le plan physique, ce n’était pas le Zoss que l’on connaissait. Il n’a opposé aucune résistance physique à ses trois adversaires. Pour une seconde participation dans sa carrière à un tournoi, il a montré d’énormes manquements.



Et face à un Siteu revanchard, Zoss risque de n’y voir que du feu. Le Phénomène de Lansar qui sort d’une défaite sait pertinemment qu’il joue gros : sa carrière, sa popularité et son avenir. Il est dans l’obligation de gagner quelle que soit la manière. Une défaite contre Zoss pourrait lui coûter sa place parmi les lutteurs les plus en vue. Vu sous cet angle, Zoss aura du mal à ébranler Siteu le soir de la confrontation.



Sunu Lamb