Arabie Saoudite: Une femme emprisonnée pendant 9 jours. Découvrez la raison qui vous choquera. Rédigé par la redaction le 12 Juillet 2017 à 23:20 | Lu 155 fois

Une militante des droits des femmes a raconté son épreuve après avoir été emprisonnée, suite à la violation de la loi interdisant la conduite aux femmes, en Arabie Saoudite.

Manal Al-Sharif, qui vit maintenant à Sydney, a passé neuf jours derrière les barreaux pour avoir » conduit en tant que femme », violant ainsi la loi saoudienne qui interdit cette pratique. Elle avait, avant son arrestation, téléchargé une vidéo YouTube d’elle-même, voyageant dans les rues de Khobar, en mai 2011.

L’Arabie Saoudite est le seul pays au monde, qui interdit aux femmes de conduire. Mais l’interdiction n’a pas empêché Manal de prendre le volant.



Cependant, la protestation a eu des conséquences. Elle a perdu la garde de son fils de cinq ans, aujourd’hui âgé de 11 ans.

J’ai été emprisonnée parce que j’ai contesté l’interdiction.

J’ai perdu la garde de mon fils, mon travail et ma maison (mariage), mais je dois accepter les conséquences; Sinon, les femmes ne progresseront pas.

J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie que je regrette, mais je n’ai pas choisi d’être arrêtée pour la conduite. J’étais fatiguée d’accepter ces règles gênantes, alors je voulais prouver un point.

Mme Al-Sharif s’est retrouvée en prison pendant neuf jours en 2011.

Je ne pouvais pas croire les accusations portées contre moi. J’ai été accusée de «conduire en tant que femme». J’ai été mise en prison avec des criminels.

Je me souviens de la gardienne de la prison, qui m’a demandée pourquoi j’étais là. Elle ne pouvait tout simplement pas croire qu’ils m’ont mise en prison pour avoir conduit., a t-elle déclaré au Daily Mail.

La jeune mère a déclaré qu’elle était confrontée à une réaction implacable après que la vidéo a attiré plus de 700 000 vues dans les 24 heures.

La vidéo s’est déroulée en Arabie Saoudite. Je recevais des appels téléphoniques, et ma famille recevait des menaces de mort, obligeant beaucoup de filles à ne pas sortir.

Conduire une voiture en tant que femme, vous réveillez vraiment tout le pays. J’étais appelée prostituée, et les gens m’ont accusée de corrompre des musulmans. Ils m’ont traitée de toutes sortes de noms.

Les gens me traitaient de folle et disaient que je devrais être enfermée dans un hôpital psychiatrique, a t-elle rappelé.

« Le problème, c’est que les femmes sont considérées comme des mineures » Mais malgré un permis de conduire, Mme Al-Sharif a déclaré que les femmes n’étaient pas encore autorisées à conduire simplement parce qu’elles étaient «juridiquement mineures» dans le pays.

Peu importe si vous êtes une femme très instruite, vous avez toujours besoin d’un gardien pour vous donner la permission de faire des choses, a t-elle expliqué.

Le principal défi est que les femmes sont traitées comme des mineures. Une fois que vous atteignez 18 ans, vous possédez votre vie, personne ne devrait posséder votre vie. Mais en Arabie Saoudite, les femmes (adultes) sont toujours considérées comme mineures.

Elle a expliqué que les femmes saoudiennes étaient représentées comme «reines» pour qu’elles soient «protégées par le royaume des hommes».

C’est pourquoi nous ne pouvons pas conduire car nous avons besoin de conseils masculins pour faire n’importe quoi en notre nom, a t-elle expliqué.

Je viens d’une société très privée où nous vivons dans des fenêtres fermées, des hauts murs et des femmes sont couvertes. Il est très difficile pour les filles et les femmes en Arabie Saoudite, de faire n’importe quoi sans la permission d’un tuteur masculin.

Mme Al-Sharif a expliqué que, lorsqu’elle s’est mariée à son second mari, elle devait obtenir la permission de son père et une «permission spéciale du gouvernement», parce qu’elle n’avait pas le droit de se marier avec un homme non-saoudien.

Jusqu’à ce jour, je n’ai toujours pas obtenu la deuxième permission.

Nous ne pouvions pas nous marier à Dubaï non plus, parce que je n’étais pas autorisée à me marier avec un non-Saoudien sans permission. Nous avons dû passer par un mariage civil d’un tribunal de justice au Canad, a t-elle déclaré.

« Je suis fière de mon visage, je ne vais pas le couvrir » Mme Al-Sharif a récemment publié son mémoire intitulé Daring To Drive, dans lequel elle écrit: «Je suis fière de mon visage. Je ne vais pas le couvrir ».

Si cela vous dérange, ne regardez pas. Si vous êtes séduit en regardant simplement, c’est votre problème.

Vous ne pouvez pas me punir parce que vous ne pouvez pas vous contrôler.





afrk.mag

