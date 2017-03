Argentine : Messi écope d’une suspension de 4 matchs et une amende de 9.000 euros

Pour avoir insulté les arbitres brésiliens du match opposant l’Argentine au Chili vendredi dernier (1-0), Lionel Messi (29ans, 40 matchs et 41 buts toutes compétitions confondus) a écopé de 4 matchs de suspension et a également reçu une amende de 9.000 euros.





L’Albiceleste a joué face à la Bolivie dans la nuit d’hier sans son numéro 10. Messi suspendu se souviendra longtemps de ce match que l’argentine a perdu par 2 buts à 0. Cette suspension va couter cher à l’Argentine après avoir été asphyxiée par la Bolivie. Voilà l’Argentine se retrouve en position délicate dans les qualifications Sud-Américaines pour le mondial 2018. Ils occupent la troisième place du classement derrière le Brésil et l’Uraguay.





La Star du FC Barcelone manquera également les prochaines rencontres face à l’Uraguay, au Venezuela et au Pérou. Lionel Messi semble être très touché par cette sanction et regrette d’avoir peut être échangé certains mots avec le trio arbitrale.





Le secrétaire aux sélections nationales Jorge Miadosqui a annoncé que la fédération va faire appel comme il se doit. Il dit : « On se sent impuissants, je suis en colère, Messi est triste, comme nous, il aurait pu jouer, il a voyagé pour jouer, il aurait dû jouer », regrette-t-il.





Thierno Malick Ndiaye



