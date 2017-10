Armée gambienne : Le Président Barrow renvoie encore plusieurs officiers proches de Jammeh

En Gambie, le Président Adama Barrow poursuit sa purge dans l’Armée où plusieurs hauts cadres sont crédités proches de l’ancien président Yahya Jammeh. Sept officiers supérieurs, principalement des majors et des capitaines, ont été libérés avec effet immédiat, des Forces armées gambiennes, selon « The Point Newspaper» visité par Leral.



Il s’agit selon le journal du Major Karamba Jammeh, responsable de la logistique de la base militaire de Yundum Barracks, du Major Kebba Gibba, officier de renseignement militaire en poste à l'aéroport de Yundum, du capitaine Abdou Badjie, officier commandant le renseignement militaire à la caserne Fajara, du Major Lamin Manneh, alias Gilbert, en poste à l'unité de Yundum Barracks, du major Gibril Jammeh, alias Sgt-G, en poste à la caserne de Yundum et responsable de la ferme Farato, appartenant à l'ancien Président Jammeh, du capitaine Sulayman Jammeh, alias «Gillanko», commandant de compagnie à Basse-Bataillon et du Major Alieu Sowe, gérant des fermes de Kanilaï.



Ces officiers qui ont reçu leur lettre de «renvoi » de la part du chef d'Etat-major Général, le lieutenant-général Masanneh Kinteh, sont sommés de remettre tous les biens et autres effets au gouvernement ou aux responsables de l'Armée.



«Soyez informés que vos dus ne seront payés intégralement qu’après avoir réglé toutes vos dettes avec les forces armées gambiennes ", a dit le général, Kinteh dans sa missive.