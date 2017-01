Arnaqué sur Internet ? Attention à la sur-arnaque Vous avez été arnaqué sur Internet et un mystérieux policier souhaite vous venir en aide. Prudence, seconde arnaque en cours.



Arnaqué sur Internet, les escrocs n’ont aucune pitié ! Pour preuve, cette arnaque qui s’invite dans les boites mails et autres forums traitant des scams, phishings, et détournement d’argent. L’idée est toute simple. Les voyous se font passer pour d’anciens escroqués ayant été aidés par des policiers. Pour convaincre leurs interlocuteurs, les voleurs reviennent sur leur histoire, je vous en propose une ci-dessous. L’idée des escrocs est que vous écriviez à de faux policiers qui feront de manière à vous détourner une nouvelle somme d’argent.

Je sors de mon silence avec une phobie pour les ordinateurs puisqu’en mars 2015, j’ai été approché par un homme, puis par un autre (son ami) et durant 1 an j’ai versé l’équivalent de 80 000euros sans me rendre compte de l’escroquerie. C’est en recevant un chèque volé que j’ai tout découvert. J’ai porté plainte mais je n’ai eu de honte et effondrement psychologique. Depuis je vois un psychiatre, je ne sors plus et je n’approche plus aucun site de rencontre.



Cela m’aura couté une telle souffrance que je ne vis plus qu’au jour le jour. C’est ainsi que j’ai cherchait de l’aide sur les forums et j’ai vue l’adresse de la brigade de recherche en cybercriminalité. Cette structure m’a beaucoup aidé. Étant donné que j’étais toujours en contact avec eux, ils ont eu à entamer des démarches pour faire arrêter les usurpateurs d’identité. J’ai reçu mon remboursement grâce à cette brigade. J’étais arrivé à un stade malheureux de ma vie ou tout était devenu difficile pour moi, même pour manger. On ne sait vraiment pas à quoi s’attendre sur internet donc je suis très méfiante à partir de ce moment, je crois que l’amour virtuel n’existe pas.



Les adresses mails diffusées par les voleurs ressemblent à ceci : brig.cybercriminalite@gmail.com / brig.cybercriminalite@netc.eu. Dites vous que la police ne vous remboursera jamais la moindre somme détournée. Son rôle est de vous aider et d’arrêter les criminels. Si un policier doit vous écrire, il passera par une adresse officielle.





