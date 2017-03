Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Arnold Schwarzenegger va quitter l'émission de télé-réalité de Donald Trump, "The Apprentice" Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 00:06 | | 0 commentaire(s)| Arnold Schwarzenegger a annoncé qu’il allait quitter l’émission de téléréalité « The New Celebrity Apprentice », où il avait succédé en tant qu’animateur à Donald Trump.

Devenu président des États-Unis, Donald Trump n’a cessé ensuite de critiquer son successeur et l’émission pour son faible audimat.

L’acteur et ancien gouverneur de Californie de 69 ans, célèbre pour sa phrase « I’ll be back » (« Je reviendrai ») prononcée dans le film « Terminator », a d’abord indiqué au magazine Empire qu’il ne prévoyait pas de revenir dans l’émission même si son créateur Mark Burnett le lui demandait.

« J’ai adoré chaque seconde de mon travail avec NBC et Mark Burnett. Tout le monde, des célébrités à l’équipe de l’émission jusqu’au service de marketing, mérite un 20/20 et je travaillerais certainement encore avec eux dans une émission qui n’a pas ce bagage », a-t-il indiqué dans un communiqué publié par les médias américains.

« Avec Trump impliqué dans l’émission, les gens ne veulent pas participer en tant que spectateur ou que sponsor ou d’une autre manière pour soutenir l’émission », avait expliqué M. Schwarzenegger à Empire plus tôt dans la journée.

« C’est un moment très clivant maintenant et l’émission s’est retrouvée prise dans toutes ces divisions ».

L’acteur affirme recevoir des critiques toujours positives sur sa performance. Mais selon lui les gens ne peuvent plus regarder l’émission quand ils voient apparaître dans le générique le nom de Donald Trump en tant que producteur exécutif.

« Quand les gens ont découvert que Trump était encore impliqué en tant que producteur exécutif et recevait toujours de l’argent de l’émission, la moitié des gens ont commencé à la (boycotter) », a expliqué l’acteur.

Donald Trump, animateur de l’émission de 2008 à 2014, et Schwarzenegger se sont affrontés sur Twitter quand les chiffres de l’audience ont plongé.

« Ils ont embauché une star du cinéma, Arnold Schwarzenegger, pour me remplacer. Et nous avons vu ce qui s’est passé, une chute vertigineuse des audiences, un désastre total », avait estimé M. Trump le 2 février.

« Je veux prier pour Arnold et pour ses audiences, OK ? », avait-il ajouté, au milieu de rires, lors d’un « petit-déjeuner national de prière » qui rassemblait des élus des deux bords et auquel participait M. Burnett.

« Donald, j’ai une idée : pourquoi ne pas échanger nos postes ? », avait réagi l’acteur dans une courte vidéo. « Les gens pourront de nouveau dormir tranquillement ».

L’audimat a plongé sous les 4 millions de téléspectateurs en janvier, au lieu de 6,5 millions pour le premier épisode de la dernière saison de Donald Trump, il y a deux ans





