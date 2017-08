Arrestation d'Assane Diouf : Sory Kaba nie toute implication des autorités sénégalaises

Le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba nie toute implication des autorités sénégalaises dans l’arrestation aux Etats-Unis de Assane Diouf, célèbre par des insultes sur le net envers le chef de l’Etat et les membres de son entourage.



Selon plusieurs médias sénégalais, il aurait été dénoncé par le ministre sénégalais de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. «Je ne pense pas qu’il y ait la main des autorités sénégalaises dans cette affaire. Il s’agit plutôt d’une affaire des services d’immigration américaine », affirme Sory Kaba, lors entretien à la RFM.



Arrêté vendredi dernier à son domicile de la Nouvelle-Orléans, Assane Diouf a été transféré hier, dans une prison de haute de sécurité en Lousiane, après avoir été présenté devant un juge, qui lui a notifié les charges retenues contre lui, à savoir «apologie du terrorisme et séjours irréguliers ».



Plusieurs de ses compatriotes au Sénégal et dans la diaspora lui ont témoigné leur soutien, à travers les réseaux, en postant des photos à son effigie : «Assane is not a terrorist, freedom of expression ( Assane n’est pas un terroriste, oui pour la liberté d’expression).



Le cercle des jeunes Sénégalais établis aux Etats-Unis lui ont trouvé un avocat pour assurer sa défense. En cas de condamnation, il encoure de lourde peine et son expulsion du pays.



Les autorités diplomatiques sénégalaises aux Etats unis ne se sont toujours pas exprimées sur cette affaire.