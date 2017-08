Arrestation de Assane Diouf pour apologie du terrorisme: A l’origine, cette lettre de Abdoulaye Daouda Diallo

Assane Diouf, ce Sénégalais résidant aux Etats Unis, devenu célèbre sur les réseaux sociaux par ses propos injurieux à l’égard de Macky Sall et des membres du gouvernement, est dans de sales draps.



Depuis vendredi, celui qui se présente comme un activiste est détention dans les locaux du service de l’immigration américaine. A en croire L’As, c’est le ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo qui a saisi les autorités américaines pour l’ouverture d’une enquête contre ce dernier, pour apologie au terrorisme.



En effet, dans ses live vidéo Facebook et Youtube, il manifestait sa sympathie pour l'imam Alioune Ndao (en prison pour terrorisme) et aurait déclaré que s’il était au Sénégal, il allait prendre un camion plein de sable de mer pour détruire la maison d’Arrêt de Rebeuss afin de libérer Khalifa Sall.



Mis aux arrêts depuis vendredi par le FBI, finalement, c’est une double procédure qui a été enclenchée du fait qu’Assane Diouf n’avait aucune pièce d’identification recevable par les services d’immigrations américains. Les investigations pourraient aboutir à son expulsion vers le Sénégal.







L'AS