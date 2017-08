Arrestation de Kémi Séba : Guy Marius Sagna dénonce

L’arrestation de l’activiste Kémi Séba par la Division des investigations criminelles (Dic) indispose son camarade Guy Marius Sagna.



« Depuis deux jours, les camarades qui avaient signé la lettre pour informer l’autorité de la manifestation avaient été convoqués à la Dic. Hier, un camarade du nom de Bentaleb Sow a même passé la nuit à la Dic », informe l’activiste sur les ondes de Zikfm.



Revenant sur les raisons de leur marche, Guy Marius Sana a expliqué qu’ « il s’agit d’arrêter le franc Cfa qui perpétue la domination, la recolonisation et le sous-développement. Le fait qu’un billet de banque de franc Cfa soit brûlé, c’est pour montrer, à titre symbolique, que le franc Cfa est à l’origine de notre situation et qu’il doit être arrêté. On ne doit pas arrêter ceux qui sont contre le franc Cfa », dit-il.



A titre d’exemple, l’activiste rappelle qu’ « en pleine guerre du Vietnam, il y avait des citoyens américains qui, pour exprimer leur rejet, leur désaccord quant à l’implication des Etats-Unis dans cette guerre, avaient brûlé le drapeau américain ».



Rappelons que l’activiste Kémi Séba a été arrêté par la Dic suite à la plainte de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) pour avoir brûlé un billet de banque lors de leur marche pour lutter contre le franc Cfa.