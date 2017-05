Arrestation de Khalifa Sall : Le Canard Enchaîné raille Macky Sall

Ce n’est pas au Sénégal seulement qu’on s’indigne de l’arrestation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Ailleurs aussi, particulièrement en France, on en rit sous cap. Dans un texte sarcastique, cette semaine, le très réputé Canard Enchaîné, qui vient de griller le candidat Francois Fillon à la présidentielle française, raille Macky Sall et son régime a propos de l’incarcération du maire de Dakar et d’autres opposants.



Intitulé « délit de Sall gueule », l’hebdomadaire satirique français ridicule le pouvoir sénégalais dans cette « sale affaire » qui vaut à Khalifa Sall son emprisonnement. Pour ce journal satirique paraissant mercredi, Khalifa Sall, en dissidence du parti socialiste depuis ses succès électoraux et qu’il conteste l’alliance avec le président Macky Sall, est dans le collimateur du président actuel qui voit en lui un dangereux rival.



« L’incarcérer et le faire condamner aurait déjà l’avantage d’invalider sa candidature aux législatives de juillet, de l’empêcher de diriger la campagne…sans parler de la présidentielle de 2019 », note l’hebdo satirique. Non sans signaler que cette arrestation a eu le mérite de réveiller le mouvement contestataire « y en a marre » en avril dernier.



Selon le canard enchaîné, Macky Sall a beaucoup déçu depuis son élection en 2012 qui avait soulevé un immense espoir. « S’asseyant sur sa promesse de campagne de ramener son mandat de sept à cinq, voire ne pas en briguer un second, il ne songe à présent qu’à se représenter à la présidentielle de 2019 et à repousser l’application du quinquennat après cette date », ajoute le journal.



Qui rajoute que le président Sall a aussi fait incarcérer une quinzaine d’opposants au titre de diverses procédures. Et de citer le maire de la Medina Bamba Fall, proche de Khalifa Sall dont le seul tort est d’être proche du maire de la capitale. Autant d’arrestation qui, selon le journal, on fait que le mouvementent ‘’y en a marre’ a qualifié le plan Sénégal émergent (PSE), référentiel des politiques publiques, ‘’plan Sénégal emprisonnement’’.



A la lecture de l’article, le Château a failli répondre au canard enchaîné avant d’en être dissuadé. « On ne polémique pas avec le Canard, c’est une institution. Francois Fillon l’a appris à ses dépens », leur aurait averti un conseiller.



walfquotidien