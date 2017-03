Arrestation de Khalifa Sall: les maires francophones exigent un jugement impartial

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017 à 17:58

L’Association internationale des maires francophones (AIMF) prend acte de l’arrestation de leur Secrétaire général, par ailleurs maire de Dakar, Khalifa Sall. Lui renouvelant leur soutien, les membres de cette instance invitent les autorités sénégalaises à faire preuve d’impartialité dans le traitement de cette affaire.

«Les membres du Bureau de l’AIMF viennent d’être informés de l’arrestation de leur collègue, Maire de Dakar et Secrétaire Général de l’AIMF, Khalifa SALL. A quelques jours du Bureau qui se réunira à Brazzaville, ils souhaitent réaffirmer leur plein soutien, leur amitié et leur solidarité à l’égard d’un grand Maire qui demeure un modèle pour les élus locaux du continent africain », peut-on lire dans leur communiqué.

Lui témoignant «toute leur sympathie et leur affection», ces maires exigent des autorités sénégalaises de traiter son dossier «selon les règles internationalement reconnues de l’état de droit».



Pressafrik



