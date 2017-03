Arrestation de "Thialé": Baye Fall, le principal receleur, tombe à Grand Yoff

La Division des Investigations Criminelles (DIC) et la Sûreté Urbaine de Dakar ne chôment pas par les temps qui courent. Après l'arrestation du caïd, Mamadou Mansour Diop alias ''THIALE', ils poursuivent le démantèlement des gangs auteurs de multiples braquages et cambriolages à Dakar et Thiès.



Et, hier, le Commissaire Cheikh Dramé et ses hommes ont interpellé à Grand-Yoff, Serigne Cheikh Ibrahima Fall dit ''Baye Fall". Âgé de 30 ans, le susnommé a été cité par ''Thialé'' comme étant le receleur à qui ils (lui et ses acolytes) ont vendu le matériel électronique volé lors du cambriolage de la boutique Orange à Castors Derklé à la date du 19 Janvier 2016, et emporté de plus de neuf millions (9.000.000) FCFA.



Pour rappel, Mamadou Mansour Diop dit ''THIALE'' avait reconnu, lors son interpellation à Tivaouane Peulh, avoir commis plusieurs cambriolages dans la Commune de Dieuppeul. Les victimes de ce braquage ont été entendus hier, par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine de Dakar.