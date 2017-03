Arrestation imminente du DG du COUD, des proches de Cheikh Omar Hanne crient au "complot politique" Suite à la publication du rapport de l'OFNAC par un journal de la place faisant état d'une arrestation imminente du DG du COUD, les responsables et militants de Ndioum ont convié la presse pour apporter des précisions concernant le cas Cheikh Omar Hanne.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 14:13 | | 0 commentaire(s)|

Ces ressortissants de Ndioum soutiennent que ce rapport a défié toutes les règles de procédure, violé les droits de la défense. Selon eux, il n'a pas été donné l'occasion au DG du COUD de donner sa version et il a découvert l'information en même temps que tout le monde. Ils soutiennent également que M.Hanne a été nommé en août 2014 et on lui a imputé une gestion datant de 2014 dont il n'a assuré que 4 mois.

Les camarades de Cheikh Omar Hanne soutiennent que le cas Khalifa Sall est différent de celui du leader de l'APR, parce qu'on parle de caisse d'avance dans le premier cas et le maire de Dakar a fait l'objet d'une enquête de 18 mois, un temps suffisant pour se défendre.



Ils se posent alors la question de savoir comment la presse et l'opinion voudraient accorder la possibilité à un maire de faire du social, tout en interdisant à un directeur d'une structure à caractère social d'en faire.



Ils ont aussi insisté sur le bilan élogieux du directeur du COUD comme l'augmentation du salaire des temporaires, l'augmentation fulgurante de la capacité d'accueil du campus social, la dépolitisation de l'emploi social et la pacification de l'espace universitaire.



En, conclusion, ces apéristes de Matam disent "démasquer ceux qui veulent croire à autre chose parce que ce qui les intéresse, c'est le fauteuil du directeur du COUD". Mais, avertissent-ils, le docteur Cheikh Omar Hanne n'est pas ingénieur pour rien et désormais, ils ne laisseront plus personne ternir son image ou s'en prendre à lui sans raison valable pour en faire un "agneau du sacrifice".

source: direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook