Arrestation musclée d’un grand dealer à Cambérène: Les policiers accueillis à coups de pierre par une dame et sa famille

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 12:14 | | 0 commentaire(s)|

Si seulement c’était à refaire, Anta Sarr et sa famille allaient certainement laisser les limiers faire leur travail en toute quiétude. Pour cause, la dame et son fils qui ont été envoyés en prison, ont été condamnés respectivement à un an dont 6 mois ferme, et 3 mois ferme.



Les cinq mineurs qui ont également arrêtés dans le cadre de cette affaire, seront jugés prochainement devant le tribunal des mineurs. Ndickou Sarr qui était également interpellée pour violence et voies de fait, rébellion et destruction de biens appartenant à l’Etat, a eu la chance d’être relaxée pour défaut de preuve.



Dans cette affaire, tout est parti de la volonté des limiers de mettre la main sur un certain Kéré Mbaye, connu pour être un grand dealer à Cambérène et qui loge dans la maison de la dame Anta Sarr. Une mission avortée, car les membres de sa famille se sont physiquement opposés à cette opération.



En effet, dès leur arrivé sur les lieux, à 5h du matin, les policiers furent accueillis par des jets de pierre qui cassèrent d’ailleurs la vitre arrière du véhicule des éléments de l’opération. Pis, ils furent tous violentés par les membres de cette famille. Une situation qui leur valut de se replier pour chercher de renfort.



C’est dans ces circonstances que les éléments du GMI vinrent en renfort, avant d’embarquer plusieurs personnes, dont 5 mineurs qui vont comparaître prochainement.



Décrite comme habituée des faits, la sexagénaire, Anta Sarr, indiqua à la barre du tribunal de Dakar, ce lundi, que ce sont les limiers qui ouvrirent les hostilités en débarquant chez eux en civil, à 5h du matin, avant de leur larguer des grenades lacrymogènes.



En outre, elle niatoute résistance, déclarant qu’elle pensait avoir affaire à des agresseurs. C’est dans ces circonstances, dit-elle, qu’elle ameuta la maison pour organiser la résistance.



La sexagénaire qui aurait largué des plats aux limiers, n’en serait pas à sa première expérience, indiqueront les limiers dans le procès-verbal. Selon eux, Anta Sarr réagit de la sorte à chaque fois qu’ils font une descente chez elle, pour appréhender le dealer Kéré Mbaye. Apres avoir présenté ses plates excuses, son fils abonda dans le même sens qu’elle en soutenant qu’il n’avait jamais levé la main sur les policiers, encore moins jeté de pierres.



Quant à Ndickou Sarr qui vient de faire une fausse couche, elle raconta qu’elle étaitvenue dans cette maison, la veille des faits, et que lorsque l’un des policiers avait voulu la frapper, elle prit la fuite.



Malgré ces déclarations, le procureur a indiqué que le caractère insolent qu’a montré Anta Sarr aux policiers, est inacceptable. Pour cela, il a retenu le délit d’outrage à agent, la rébellion, avant de requérir un an, dont 6 mois ferme pour Anta Sarr et Maraba Sarr et la relaxe pour Ndickou Sarr.



Mais pour la défense, si on fait des reproches aux prévenus, il doit en être de même pour les policiers qui sont venus vers 5h du matin dans une maison et qui sont venus asphyxier des gens qui y dormaient. « La personne qu’ils cherchaient n’habite plus dans la maison, mais à Mbour et ils le savent bien », a dit l’avocat qui a plaidé la relaxe. Mais à l’exception de Ndickou Sarr, les autres prévenus ont été condamnés.



voxpupuli

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook