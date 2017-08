Arrestation spectaculaire d’Assane Diouf : 7 voitures, 20 personnes venus de Washington ont encerclé sa mission à la Nouvelle Orléans L'arrestation d’Assane Diouf a été tout simplement spectaculaire avec 7 voitures, 20 personnes venus de Washington qui ont encerclé toute la maison du Sénégalais à la Nouvelle Orléans. C'est Assane Diouf himself qui l'a raconté en live facebook au téléphone avec Frabnçoise Gaye Ditwiller.

« Sept (7) voitures, 20 personnes venues de Washington ont encerclé la maison d’Assane Diouf à la Nouvelle Orléans avant de m’arrêter. Je les ai vu depuis ma fenêtre. Quand ils ont ouvert la porte, je fumais un joint de Bon (yamba ou chanvre indien). Ils m’ont dit qu’ils ne sont pas venus pour ça. Tout ça c’est l’œuvre du gouvernement sénégalais parce que je les insulte jour et nuit. Mais ils ne vont pas me faire taire. », a expliqué Assane Diouf depuis la prison au téléphone en live facebook à Françoise Gaye Ditwiller.



Dénoncé au FBI par l'ambassade du Sénégal à Washington comme étant un dangereux terroriste, Assane Diouf a été interrogé sur ses convictions religieuses et ses supposées relations avec Imam Ndao qu’il a évoquées dans ses live facebook.



Dernièrement dans ses live facebook, Assane Diouf avait aussi dit que, s’il était au Sénégal, il allait prendre un camion plein de sable de mer pour détruire la maison d’Arrêt de Reubeuss, afin de libérer Khalifa Sall, Assane Diouf a suscité l’intérêt du FBI et ses services secrets américains…très paranoïaques en matière de terrorisme depuis les attentats du 11 septembre. Wait and see.



Massène DIOP

