Arrestations à Touba: Madické Niang et des religieux en médiateurs Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 23:22 | | 0 commentaire(s)|

Les choses ne se calment toujours pas à Touba. Après le saccage des bureaux de vote à l’Université Baye Lahad et l’arrestation de Serigne Assane Mbacké, Serigne Cheikh Bara Dolly, et Serigne Cheikh Mbacké (tous membres de la Coalition gagnante Wattu Senegaal), la tension a migré vers le commissariat de Police.



Selon un site sénégalais, Me Madické Madické Niang, le responsable du Pds et d’autres dignitaires mourides, se sont rendus au commissariat pour jouer les bons offices. Aussi, nombre de militants de ladite coalition se sont amassés devant le lieu de détention de leurs 3 responsables, attendant certainement leur libération.

Accueil Envoyer à un ami Partager