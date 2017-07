Arrêt sur image: Avant la traversée du ferry gambien, Me Aissata Tall Sall a salué la présence de la MICEGA, les soldats de la CEDEAO, en Gambie Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juillet 2017 à 13:38 | | 0 commentaire(s)| Avant la traversée, Me Aissata Tall Sall a salué la présence de la Micega, les soldats de la CEDAO qui ont assuré la stabilité en Gambie pendant les troubles politiques à l’occasion de l’élection présidentielle. « Cela dénote du crédit et de l’intérêt que nous devons accorder la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, à la diplomatie militaire. Nous magnifions les excellentes relations entre la sœur république de Gambie et celle du Sénégal. Nous savons le rôle que le Pr Macky Sall a joué pour le rétablissement de la démocratie en Gambie. Nous voulons saluer ce geste, je pense que c’est ça une république qui se distingue dans un espace-sous régional de la coopération » a-t-elle salué.



































Mor Diouf leral.net

