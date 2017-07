Arrêt sur image -Le Président de Promo et du MEDS, Mbagnick Diop dans son bureau Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2017 à 23:33 | | 0 commentaire(s)| Le Président de Promo et du MEDS, Mbagnick Diop en pleine séance de travail avec l'assistante du Groupe promo Consulting Mlle DIALLO.



Beaucoup d'entregent,sourire aimable agrémentée d' une éloquence hors du commun, disons plutôt l'art de la rhétorique et une bonne dose d'habileté ont permis (touchons du bois) à ce self made man, qui "connait tout le monde", pour reprendre l'autre, de tirer son épingle du jeu dans la "jungle" des affaires.



dakarposte.com





Accueil Envoyer à un ami Partager