Arrêt sur image : Me Wade reste « scotché » sur son « smartphone »

Jeudi 21 Septembre 2017

Comme vous le voyez, l’ancien Président de la République du Sénégal passe le plus clair de son temps à se connecter sur son téléphone mobile.



selon certaines sources, le pape du Sopi est souvent « on line » .



Soit, il surfe sur les différents sites d’informations ou bien il est « câblé » avec son fils Karim Wade. Lequel, « lui file des tuyaux via watsap « , « recueille les conseils surtout politique de son papa » depuis le Qatar où il séjourne depuis un bon bout de temps pour des raisons connues.



