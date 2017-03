Arrêté depuis 2012, faute de soutien: le festival du rire de Kaolack ressuscité après 5 ans de léthargie

Considéré jusqu’alors comme un des événements phares du calendrier d’animation du Sénégal, le « Fes’rire » ou festival du rire de Kaolack, qui a fait éclore beaucoup de jeunes comédiens, à l’image de Tan bombé, Per Bu Xar, Daro, entre autres, avait disparu des écrans radars de l’agenda culturel depuis 2012. Faute de moyens et de soutiens, le promoteur de cet événement avait, en effet mis le festival en veille.



Apres 5 années sabbatiques et l’absence du soutien de l’Etat, le promoteur, Guedel Mbodj, a décidé de relancer cette activité culturelle avec les moyens du bord. C’est ainsi que la capitale du Saloum va renouer avec le « Fest’rire » du 14 au 17 avril prochain, pour la 11e Edition du genre. Guédel Mbodj en a fait l’annonce, avant-hier à Thiès, à l’occasion de la journée mondiale du Théâtre, devant les autorités et les comédiens qui ont salué cette nouvelle.



Selon le comédien Pape Faye, par ailleurs président de l’Association Nationale des artistes-Comédiens du Théâtre Sénégalais (ARCOTS), "il y a 13 ans que le promoteur a pris sur lui, le défi de recoller les morceaux d’un théâtre en lambeaux, abandonné à son propre sort dans un contexte économique difficile".



« Guédel Mbodj a mis toute son âme, toute son énergie, sa sueur, ses bien jusqu’à en connaitre des déboires. Tes affaires, ton sacrifice et ton engagement pour la bonne cause n’ont pas été vains, la main de Dieu est passée par là. Et puis cette année, Kaolack va se réconcilier avec ses grands amours dans la ferveur des nuits théâtrales, le Festival du rire et du théâtre de Kaolack revient avec force ! », s’est-il exclamé devant l’assistance.



Par rapport au choix de vouloir ressusciter le « Fest’rire », 5 ans après, Guédel Mbodj a déclaré : « nous nous sommes sentis obligés de relancer cet événement culturel qui avait réussi à s’inscrire dans l’agenda culturel du Sénégal et qui avait aussi réussi à réunifier tous les artistes du Sénégal. Cette 11e édition porte sur le thème de l’Emergence.



Plusieurs activités connexes telles qu’un concours de « Génies en herbe » et un concours de « Regards », seront greffés à l'événement prévu du 14 au 17 avril dans la capitale du Saloum.



Pour le budget, nous y sommes et nous cherchons à le boucler. En tout cas, on attend 700 invités pour ce festival. Si l’Etat y participe tant mieux, sinon nous sommes déjà engagés. Mais je crois que ça ira. On fera avec les moyens du bord », a conclu Guédel Mbodj.



