Arrêté depuis octobre 2016: La longue détention de l'Imam Alioune Ndao déplorée

Arrêté dans la nuit du 26 au 27 octobre 2016, l'imam Alioune Badara Ndao de Kaolack est toujours en détention préventive. Une situation que les anciens pensionnaires de son daara déplorent. Ils dénoncent les lenteurs du traitement de son dossier.



«Après près d’un an de détention, l’imam Ndao n’est toujours pas jugé et ses demandes de liberté provisoire ont été toutes rejetées. Nous avons lancé plusieurs appels. Nous sommes allés voir les marabouts, les chefs religieux, nous avons tenu des séances de prières, mais jusqu’à présent, rien n’est fait. Maintenant, nous ne pouvons plus attendre.



L’imam Alioune Ndao n’a plus droit à la pause. Il n'a le droit de voir le soleil que 30 minutes par jour. Même ses droits humains ne sont plus respectés. On demande juste qu’il soit traité comme un être humain », a soutenu Ibrahima Guèye, un de ses coreligionnaires sur les ondes de la Rfm.



Seneweb