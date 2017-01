Arrêtés depuis près d'un an pour apologie du terrorisme, leurs familles dénoncent

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 09:21 | | 2 commentaire(s)|

Imam Aliou Ndao, Mamadou Moustapha Mbaye, Omar Keïta et Atoumane Sow vont tous passer bientôt un an en détention préventive pour "apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiment d'argent", entre autres chefs d'inculpation Le journal Le Témoin est allé à la rencontre de quelques membres des familles des présumés jihadistes sénégalais qui se disent préoccupés par la situation.



Le frère de l'Imam Alioune Ndao qui fait partie des incarcérés, Abdoulaye Ndao, soutient que " l'Imam Aliou Ndao est actuellement dans de très mauvaises conditions de détention. Il me l'a dit personnellement et il l'a dit aussi à ses avocats. Il a été incarcéré au Camp Pénal où il est mis dans une chambre trop chaude, non aérée et qui ne respecte pas les conditions d'une personne qui est en détention préventive.



Pis, il passe parfois 24 heures dans sa cellule sans même avoir le droit de sortir". Il indique que depuis qu'il est au Camp Pénal, il ne cesse de tousser et il a complètement changé. " Il n'est vraiment plus la personne que j'ai connue, il n'a droit qu'à une seule visite par semaine, les mercredis et seules trois personnes peuvent le voir, vous voyez comme c'est dur", se plaint-il encore. C'est pourquoi, explique-t-il, "nous réclamons que justice soit rendue et qu'il soit libéré une bonne fois pour toutes parce que nous savons qu'il n'a absolument rien fait".



Source le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook