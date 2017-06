Arrêtons les séries et sketchs durant le Ramadan !

Au Sénégal, il est de coutume durant le mois de Ramadan d’assister à une floraison de séries télévisées dans toutes les chaines. En effet, comme par hasard, le mois de ramadan est par excellence le moment privilégié pour que l’ensemble des télévisions du Sénégal rivalisent d’ardeur. Et cette période devient par conséquent, l’occasion pour l’ensemble des comédiens, même les moins inspirés, de se remplir les poches malgré leurs piètres prestations.



Mais la vraie question qui mérite d’être posée selon nous, est de savoir si ces comédiens peuvent continuer à nous servir n’importe quoi, et le plus souvent des menus qui à la limite, heurtent la conviction de beaucoup de gens.



Ces comédiens pensent -ils que Le Bon Dieu nous a fait descendre dans ce-bas-monde pour qu’on ne fasse rien d’autre que jouer ? Bien sûr que non car le Bon Dieu lui-même nous l’a signifié clairement dans le saint Coran, particulièrement dans le verset 115 de la sourate ALMOUMINOUN: "Pensez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ?".



Que soit exalté Allah, le vrai souverain ! Pas de divinité sans avoir la preuve évidente (de son existence), aura à en rendre compte à Son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas.



Les comédiens mais aussi les patrons de presse ignorent-ils ce pourquoi ils ont été créés ? il nous semble que oui hélas, car on assiste à une espèce de sabotage orchestré au plus haut niveau. Et ce qui étonne plus d’un, c’est qu’en face, nous avons une communauté qui consomme tout sans piper mot, au contraire.



Nous croyons dur comme fer qu’aucune société ne peut être prospère en passant le plus clair de son temps à la distraction. Et les autorités religieuses et coutumières ont le devoir moral de s’opposer à cette tentative de pervertir la société, entreprise par des gens qui ne regardent que le profit. Des gens dont le combat quotidien se résume à la recherche du bénéfice.



Oustaze Abdou Saer Gueye Diaspora 24

