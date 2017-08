Arrivée de Assane Diouf au Sénégal: Francoise Hélène Gaye et Baba Aidara démentent

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2017 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa livraison de lundi 28 août 2017, L’Observateur a révélé que : « Assane Diouf est attendu à Dakar, ce mercredi vers 5 heures du matin, ainsi 21 autres Sénégalais vivant au pays de l’oncle Sam qui seraient en situation illégale. »



Une information vite contredite par certains, qui pensent que l’insulteur est loin d’être dans une situation de rapatriement.



Et c’est le journaliste d’investigation et non moins correspondant de la Radio futurs médias (Rfm) basé à Washington, qui dément l’information.



A en croire Baba Aïdara, le nom de Assane Diouf ne figure pas sur la liste des personnes à déporter. Il estime que cette information est tout simplement fausse.



Meme réplique du côté de l’activiste Françoise Hélène Gaye qui, dans son Live de ce lundi, a parlé de manipulation, qui selon elle, « ne repose sur rien. »



En tout état de cause, les 48 heures qui suivent vont être plus longues pour les Sénégalais dont les yeux sont désormais braqués sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sedar Senghor, afin de savoir si l’insulteur public sera parmi les déportés.



