Arrivée du PM : Me Naﬁssatou Diop gagne le pari de la mobilisation

Le Premier ministre, par ailleurs tête de liste de la coalition au pouvoir, devait venir hier dans la soirée dans la capitale du Saloum. Mais cette visite a été reportée en raison de l’heure tardive. N’empêche, s’il y a un responsable qui aura réussi la bataille de la mobilisation, c’est bien Me Nafissatou Diop alors que Mariama Sarr, par exemple, a tenté de jouer cavalière seule.



De mémoire de Saloum saloum, jamais le stade Lamine Guère de Kaolack n’a reçu autant de monde en ce mercredi 19 juillet. Interpellée sur les clés de cette mobilisation historique que le Premier ministre n’aura finalement pas vu, Me Nafissatou Diop évoque la volonté de marquer les esprits.



« Depuis l’avènement du Président Macky Sall, le département de Kaolack s’est toujours distingué par des scores gratifiant à chaque scrutin. Notre challenge est de mieux faire au soir du 30 juillet prochain. Pour réduire l’opposition à sa plus simple expression dans la circonscription », a

indiqué la PCA du FONSIS.



Visiblement dopée par les performances de ses partisans, l’enfant de Médina Baye s’est engagée à maintenir la dynamique de mobilisation jusqu’à l’ultime journée.



« S’il faut aller voir un à un chaque électeur chez lui, nous sommes décidés à le faire. Rien ne sera laissé au hasard pour le triomphe de la liste bien que nous n’y sommes pas car il s’agit de donner au Président Macky Sall les moyens législatifs d’achever ses nombreux chantiers et programmes en faveur des populations sénégalaises », a-t-elle ajouté.



