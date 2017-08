Arsenal doit dégraisser selon Wenger

Le mercato d’Arsenal n’est pas fini. Mais pour acheter de nouveaux joueurs, après Alexandre Lacazette et Sead Kolasinac, le club londonien va d’abord devoir en vendre.



C’est ce qu’a affirmé Arsène Wenger dans des propos relayés par The Independent. "Nous avons trop de joueurs, a expliqué le manager français. Ce n’est pas gérable. C’est pour cela que notre mercato est calme. Nous avons 33 joueurs en ce moment."



Cela ne devrait pas concerner Alex Oxlade-Chamberlain (courtisé par Chelsea et Liverpool) qui, selon le Daily Star, s’est vu proposer une prolongation de contrat par ses dirigeants.





RMC