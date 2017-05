Artisanat :Les tailleurs interpellent Macky Sall

Les tailleurs font toujours face à des difficultés qu’ils ont réitérées, ce dimanche lors du rassemblement national des couturiers et créateurs associés du Sénégal (Ccas).



Les couturiers et créateurs associés du Sénégal (Ccas) ont organisé un grand rassemblement ce dimanche au grand théâtre de Dakar en présence du ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, du ministre de l’Artisanat, du président de l’union nationale des chambres de métier et de la présidente de Ccas, Alimata Sadiya Guèye



Cette dernière rappelle que les créateurs constituent près des deux tiers des corps dans le secteur de l’artisanat. La voix, remplie d’émotion devant la forte mobilisation, elle déclare que cette fédération est avant- gardiste pour montrer leur génie créateur. Pour elle, les créateurs sont des ambassadeurs qu’ils soient désignés ou pas. Dans son plaidoyer en faveur des artisans sénégalais, notamment les tailleurs couturières et créateurs, Sadiya Guèye insiste sur le besoin de formation des acteurs car le métier intègre plusieurs processus. «Chaque travailleur a derrière lui au moins dix personnes qui comptent », souligne t-elle. Avant de révéler que la mode sénégalaise est très copiée dans la sous région.



Mme Guèye relève, en outre, la contribution des tailleurs à l’économie à travers l’exportation. Sur ce point, elle invite les autorités à soutenir l’exportation des produits des artisans locaux. Ce qui pourra se faire à travers des salons des produits artisanaux.



Mme Guèye pose, par ailleurs, le problème de l’accès au financement pour les artisans. En insistant sur la baisse de la fiscalité sur les machines à coudre. Elle est aussi pour des équipements modernes qui permettent de réduire le temps de travail de cinq à une heure.



Le made in Sénégal est aussi une doléance des créateurs sénégalais. Sadiya Guèye propose aux autorités de choisir un jour dans la semaine pour valoriser les créations sénégalaises. Ceci va, selon elle, contribuer à soutenir l’emploi des jeunes. Concernant toujours le volet économique, Mme Guèye plaide pour l’accès des marchés aux tailleurs locaux dans le cadre des 15% prévus pour la commande publique.



Le ministre d‘Etat, Mbaye Ndiaye, a, pour sa part, tenté de donner des réponses aux attentes des artisans en rappelant les projets d’école, d’institut d’apprentissage des métiers… Pour le problème du financement posé par les artisans, M. Ndiaye laisse entendre qu’il existe déjà une structure qui prend en charge cette question. Pour les machines, il assure que l’Etat entrain de chercher des modèles de faibles consommations. En ce qui concerne les salons, M. Ndiaye invite les créateurs à davantage s’organiser autour de ces projets. M. Ndiaye promet à la fin de son discours que l’artisanat va devenir le quatrième pilier du Pse dans quelques années.