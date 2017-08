Asensio, le futur Galactique

Depuis la Supercoupe d’Espagne, un nom résonne dans toutes les bouches : Marco Asensio. Déjà auteur de quatre buts somptueux en matchs officiels cette saison, le jeune talent acheté pour seulement 4M€ démontre qu’il a tout pour devenir le Galactique de demain. Face à Valence, Marco a prouvé qu’il pouvait encore grandir, et même devenir le héros de Santiago Bernabéu en l’absence de leaders comme Cristiano Ronaldo ou Sergio Ramos.



L’Espagnol se place incontestablement, dans la liste des futurs grands noms du football, aux côtés de Dembélé, Mbappé ou encore Rashford. Car au-delà des buts, c’est surtout la manière avec laquelle il les inscrit, qui étonne. Avec deux frappes somptueuses et imparables face au FC Barcelone, ainsi que deux autres d’une précision chirurgicale face à Valence, Asensio affiche son incroyable précision du pied gauche. Et à chaque fois, le gardien reste figé, complètement déboussolé face à la trajectoire de la balle.



Déjà important la saison dernière, avec des buts en finale de Supercoupe d’Europe, face au Bayern en Ligue des Champions ou encore face à la Juve en finale de cette même compétition, le jeune talent ne cesse de monter en puissance, faisant taire les rumeurs d’un possible échec à Madrid.



Un rôle de plus en plus important s’offre à lui, assorti d’une nette augmentation salariale. En effet, la direction madrilène a décidé de prolonger le n°20 pour 4,5 millions d’euros par an, incluant au passage une clause libératoire de 500 millions d’euros.





Réal Madrid