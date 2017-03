Assane Dioma Ndiaye : « Le procureur de la République a violé le secret de l’enquête concernant le dossier Khalifa Sall»

Après la sortie du procureur de la République sur les dossiers de l’heure pendants devant la justice, les réactions ne sont pas faites attendre aussi bien du côté des acteurs politiques que du côté des acteurs de la société civile. Pour Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Serigne Bassirou Guèye a violé le secret de l’enquête surtout concernant le dossier Khalifa Sall.



Joint par téléphone par le GFM, Assane Dioma Ndiaye a exprimé toute sa désolation de voir le procureur de la République Serigne Bassirou Guèye violer le secret de l’enquête surtout dans l’affaire Khalifa Sall tout en lui reconnaissant le droit d’informer l’opinion publique sur l’état de la procédure. Mais à en croire le défenseur des droits de l’homme, le procureur Serigne Bassirou Guèye est allé plus loin dans le dossier du maire de Dakar.



« Il n’appartient pas au procureur de la République de rentrer aussi profondément dans le fond du dossier et là, il a révélé les déclarations des uns et des autres concernant les principales charges qui pèsent sur Khalifa Sall. Je pense qu’à ce stade de la procédure, il n’est pas permis de faire de telle déclaration », a réagi Assane Dioma Ndiaye qui n’a pas aussi manqué de dénoncer le traitement partiel des rapports de l’IGE.



Landing DIEDHIOU, Leral.net