Assane Diouf arrêté aux États-Unis... (Vidéo)

Ça ne sent pas bon pour Assane Diouf, le Sénégalais qui, en ce moment, fait le buzz sur le Net et occupe l'actualité par ses vidéos incendiaires contre Macky Sall diffusées sur Facebook.



D'après Françoise Gaye (voir vidéo), l’une de ses amies, il a été interpellé ce vendredi chez lui, par les services américains de l'immigration. À en croire la même source, Assane Diouf aurait été signalé comme un terroriste par le gouvernement sénégalais. Information que nous n'avons pu vérifier pour le moment.



Dans la vidéo ci-dessous, Françoise Gaye alerte l'opinion et martèle que Diouf n'est pas un terroriste. Que son seul tort, c'est de défendre une opinion contraire à celle de Macky Sall.



Au cours de son intervention, la dame a été jointe par téléphone par quelqu'un qui s'est présenté comme Assane Diouf et se trouvant à ce moment-là dans les locaux des services de l'immigration.



Ce dernier a confirmé qu'il a été interpellé chez lui et qu'on lui a demandé s'il était terroriste, la mosquée qu'il fréquente, entre autres questions.





Affaire à suivre.