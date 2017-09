Assane Diouf décrypté par Mamadou Diop Decroix

Mamadou Diop Decroix a tenté de faire le décryptage sociologique et psychologique du cas Assane Diouf et a aussi interpellé les intellectuels à réfléchir sur cette expression d'une crise multiforme au Sénégal, en dépassant le stade primaire de la constatation et de la dénonciation.

