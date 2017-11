Assane Diouf déféré au Parquet, lundi

Les choses se corsent pour «l’insulteur public» du Net. Assane Diouf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été cueilli hier par la Division des investigations criminelles (Dic) et placé en garde-à-vue. Il sera déféré lundi au procureur de la République et risque d’être poursuivi pour injures publiques et trouble à l’ordre public.



Assane Diouf est accusé d’avoir tenu des propos injurieux envers la communauté mouride et plus particulièrement, son porte-parole, Serigne Bass Abdou Kadre via facebook. Après la publication de la vidéo incriminée, des individus se réclamant de la confrérie, ont effectué une descente chez lui pour lui faire sa fête.



Face à la menace de plus en plus grandissante, la police de Guédiawaye a été obligée d’intervenir pour l’exfiltrer. Quelques heures plus tard, il a réagi à travers un live sur Facebook de sa « consœur », Françoise Helene Gaye, mais c’était pour réitérer ses attaques contre le porte-parole de Touba. C’est la seconde fois qu’Assane Diouf est arrêté par la Dic.



A son retour des Etats Unis où ont débuté ses diatribes envers les autorités sénégalaises, les enquêteurs l’avaient appréhendé dès sa descente d’avion, avant de le libérer tard dans la nuit, sur instruction du parquet.









Leral avec EnQuête