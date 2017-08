Assane Diouf en Live : «ils n’ont qu’à construire une prison pour moi tout seul … »

Assane Diouf n’a rien perdu de sa verve incendiaire. Alors que les carottes sont cuites pour lui, (il sera rapatrié à Dakar ce mercredi à 2 heures du matin), l’insulteur public est intervenu hier, sur le direct de sa compagne sur YouTube, pour encore déverser sa bile sur les autorités. « Je ne changerai pas iota de mes propos, de mon discours et je veux que les choses soient claires. Qu’il soit le président de la République Macky Sall ou le Procureur, Serigne Bassirou Guèye, je m’en f... de leur autorité. S’ils peuvent et s’ils en sont réellement capables, ils n’ont qu’à construire une prison pour moi tout seul (…) Parce que tant que je serai en vie, je continuerai mon combat pour la liberté et la démocratie.



Aujourdhui (hier), là où je suis, en prison, aux Etats Unis, que l’opinion m’en soit témoin, c’est par leur volonté. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Pour les Sénégalais qui m’écoutent partout à travers le monde, je les remercie de leur soutien et leur demande d’être plus courageux pour continuer le combat. Car ma simple personne n’est rien sans eux (…)



Concernant Youssou Ndour et son Groupe futur médias ( Gfm) qui parlent sans cesse de moi, je veux leur dire qu’ils ne peuvent rien contre moi. Maintenant, ils sont tous avertis, quand je serai au Sénégal, je vais leur régler leurs comptes. Car, mon combat, c’est pour le triomphe de la démocratie et de la liberté. Les autorités sénégalaises, en complicité avec le Gouvernement américaine, m’ont accusé de terrorisme pour faciliter mon extradition.



Et mercredi, dès que j’atterris sur le tarmac de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, je vais leur régler leurs comptes. Elles sauront qu’elles ont affaire avec Assane Diouf.»







( L’Observateur)