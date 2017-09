Assane Diouf en liberté provisoire : Me El Hadj démonte Me Sidiki Kaba Le ministre de la justice, Garde des sceaux, Me Sidiki Kaba, a déclaré en marge de la prière de l’Aïd el Kébir, que les poursuites contre Assane Diouf, qui s’est fait connaitre à travers les réseaux par ses injures, ne sont pas encore éteintes. « Il est en liberté provisoire », a-t-il dit.



Mais, l’avocat de la défense a tout battu en brèche, démentant, du coup, Me Kaba.

« C’est faux, mon client, Assane Diouf n’est pas en liberté provisoire », a taclé l’avocat de la défense, détaillant que « c’est quand on présente quelqu’un devant un Procureur, un juge, qu’il peut obtenir la liberté provisoire ».



« Le Procureur peut octroyer la liberté provisoire à quelqu’un qui est poursuivi. En ce moment-là, il fixe la date de l’audience ; il peut l’envoyer en prison en lui décernant un mandat de dépôt », a ajouté l’avocat politicien.

Toutefois, son client n’est pas dans ce cas. « Le Procureur n’a jamais reçu Assane Diouf ; il ne l’a même jamais vu », a-t-il noté. Et de préciser : « le juge d’instruction aussi peut accorder la liberté provisoire. Comme dans le cas de Bamba Fall, de Khalifa Sall. Mais, Assane Diouf ne s’est même pas présenté au Procureur… ».







