Assane Diouf est bien au Sénégal et pas en Louisiane : quand Françoise Hellène Gaye Ditwiller joue à la propagande mensongère

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017

En déclarant dans son live que Assane Diouf n’était pas au Sénégal et qu’il était plutôt transféré par la justice fédérale américaine dans une prison en Louisiane, Françoise Hélène Gaye s’est carrément plantée encore une fois, puisque Me El Hadji Diouf vient de confirmer avoir rencontré son client Assane Diouf, après son interrogatoire par les autorités sénégalaises.



« J’ai demandé à être présent à l’interrogatoire de mon client. Ils ont refusé. C’est après l’interrogatoire, qu’ils m’ont permis de le voir », a confirmé l’avocat Me El Hadji Diouf.



L’activiste thiéssoise avait d’abord à l’image de Baba Aïdara démenti le journal L’Observateur qui avait annoncé le rapatriement d’Assane Diouf au Sénégal ce mercredi.



Ce matin, lors du Breaking news de la cellule chargée de la défense de l’insulteur public à New York, la même Françoise Héllène gaye déclarait à ses followers qu’Assane Diouf était toujours sur le sol américain dans une prison en Louisiane.



Deux contrevérités en deux jours, ça commence à en faire trop surtout au niveau de la crédibilité de son combat contre le régime de Macky Sall. Aujourd’hui, la femme a changé de fusil d’épaule puisque dans son live en cours, elle a jeté sa bile sur Makhtar Le « Kagoulard » qu’elle soupçonne d’être une taupe du Palais. Pfff.



La Rédaction de Leral.net





