"Assane Diouf et Francoise Hélène Gaye Ditwiler sont manipulés. Comment on peut soutenir quelqu'un qui insulte les Sénégalais de père et mère" (Makhtar Le Cagoulard)

Rédigé par Massene Diop le 20 Août 2017 à 12:13 | Lu 177 fois