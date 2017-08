Assane Diouf et ses débuts d'émigrant aux USA (Enquête exclusive sur M6) Dans et ancien numéro "Enquête exclusive" sur la chaîne française M6, on y voit Assane Diouf (celui qui insulte Macky Sall et Youssou Ndour sur Facebook), alors anonyme, y raconter sa foi en la confrérie mouride et aussi ses débuts de vendeur à la sauvette à New York, quand il avait vendu une fausse montre Rolex à un client.

