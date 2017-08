Assane Diouf localisé au Centre correctionnel de Florence, en Arizona

Assane Diouf est actuellement détenu au Centre correctionnel de Florence (FCC), qui est une prison privée et de sécurité moyenne pour hommes à Florence, en Arizona, dirigée par la Corrections Corporation of America.



C’est là où Assane Diouf en proie à des problèmes d’immigration aux Etats Unis, crèche présentement. Le Centre correctionnel de Florence (FCC) a été ouvert en 1999 et la capacité actuelle de l'installation, est de 1824 personnes.



À compter de 2005, CCA a contracté avec le Département des services correctionnels de l'Alaska, pour conserver plus de 30% des détenus de l'État à FCC. Beaucoup de ces Alaskiens étaient des détenus en attente d'un procès.



En 2016, la FCC abrite des détenus pour l'immigration et l'application des douanes aux États-Unis, pour le Département des services correctionnels du Vermont et pour le Service des maréchaux des États-Unis.



La prison est l'une des nombreuses prisons publiques, fédérales et privées à Florence.