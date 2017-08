Assane Diouf portait des jeans noirs et un t-shirt bleu, à son arrivée à l’aéroport de Dakar

Selon l’Observateur, Assane Diouf portait des jeans noirs et un t-shirt bleu à sa sortie de l’avion à l’aéroport aéroport international Léopold Sédar Senghor, ce mercredi aux alentours de 2 heures du matin.



Selon les sources sénégalaises, Assane Diouf est arrivé ce mercredi comme prévu aux environs de 2h à l’aéroport Léopold Sédar de Dakar.



A les en croire, Assane Diouf est sorti par la Barrière F de la zone Fret à bord d’une voiture 406 vitre teintée suivie d’une autre voiture 4X4 blindée escortée par les éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) à 2 h 18 mn.



Le cortège était dirigé par une voiture de la section « risque aviaire » (les voitures qui chassent les oiseaux de la piste).



Sur place à l’aéroport, il n’y a pas de foule à l’accueil. Les rares journalistes venus aux nouvelles, ont été tenus très loin du théâtre des opérations. Wait and see.

