Assane Diouf transféré et esseulé dans une prison de haute sécurité en Louisiane : les choses se compliquent pour l'insulteur

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 08:20

Les choses se compliquent pour le Sénégalais Assane Diouf, l’insulteur public, arrêté vendredi dernier à son domicile de la Nouvelle Orléans. Il a été transféré hier, dans une prison de haute de sécurité de la Lousiane après avoir été présenté devant un juge qui lui a notifié les charges retenues contre lui, à savoir «apologie du terrorisme et séjours irréguliers.»



Selon la Rfm, le cercle des jeunes sénégalais établis au pays de l’Oncle Sam lui ont trouvé un avocat pour assurer sa défense.



Assane Diouf a été interpellé par la police américaine vendredi, dans son domicile sis à la Nouvelle Orléans, suite à une dénonciation des autorités sénégalaises. «Sept (7) voitures, 20 personnes venues de Washington avaient encerclé ma maison à la Nouvelle Orléans avant de m’arrêter. Je les ai vus depuis ma fenêtre. Quand ils ont ouvert la porte, je fumais un joint de Boon (yamba ou chanvre indien). Ils m’ont dit qu’ils ne sont pas venus pour ça. Tout ça c’est l’œuvre du gouvernement sénégalais parce que je les insulte jour et nuit. Mais ils ne vont pas me faire taire », avait expliqué Assane Diouf depuis la prison par téléphone en live facebook à Françoise Gaye, une autre activiste sénégalais établie aux Etats Unis.



