Assane Diouf transféré et esseulé dans une prison très éloignée de son domicile : les choses se compliquent pour l'insulteur

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Août 2017 à 07:46 | | 0 commentaire(s)|

(Dakar) Les choses se compliquent pour Assane Diouf. Arrêté et mis en garde à vue, l’insulteur de Macky Sall qui est des problèmes avec les services de l’immigration américaine a été transféré dans une autre prison plus loin de son domicile. C’est Françoise Hélène Gaye qui donne l’info dans son live quotidien.

IGFM

