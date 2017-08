Assane Dioussé : «Saint-Étienne, je ne pouvais pas refuser» Assane Dioussé, le milieu de terrain sénégalais de 19 ans et troisième recrue de Saint-Étienne après le latéral droit suisse Janko et l'attaquant Diony, n'a pas hésité quand il a reçu l'offre des Verts.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2017 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

«Qu'est-ce qui vous a convaincu de quitter Empoli (Serie A) pour Saint-Étienne ?



J'étais motivé pour venir ici. J'avais d'autres propositions en Italie mais quand j'ai reçu celle de Saint-Étienne, je n'ai pas hésité une seconde. Je peux m'améliorer ici, et réussir de grandes choses. Saint-Étienne représente une étape importante dans la carrière pour continuer à progresser et à m'améliorer. Je ne pouvais pas refuser cette offre.





Comment s'est passée cette première semaine dans le Forez ?



Très bien. Tout le monde m'a bien accueilli. J'ai découvert une famille, ici. Saint-Étienne possède un bon groupe. Si on devient soudés, on peut faire de grandes choses. J'ai surtout remarqué un jeu collectif. Ce qui est bien.

«Thiago Motta me plaît. Pas parce qu'il est gaucher, comme moi, mais parce qu'il joue simple».





Êtes-vous déjà apte à jouer ?



Oui, je me sens bien. J'ai commencé ma préparation le 10 juillet et je suis prêt, physiquement et mentalement, et à la disposition du coach.





Que connaissez-vous de la Ligue 1 ?



Pas grand-chose. J'ai toujours joué en Serie A, en Italie, qui me semble plus tactique que la Ligue 1. Mais je connais l'histoire des Verts. C'est un grand club, le plus titré en France. Beaucoup de grands joueurs sont passés par Saint-Étienne, qui possède aussi un public fantastique. Ça nous donne de la force, à nous joueurs, sur le terrain.





Quel est votre poste de prédilection ?



Je suis milieu de terrain et j'ai fait beaucoup de matches comme numéro 6. Où le coach me met, je joue.





L'Equipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook