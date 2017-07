Assane Mbacké, Serigne Cheikh Bara Mbacké Doli et Sohibou Kane arrêtés Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 17:24 | | 0 commentaire(s)| Assane Mbacké, Serigne Cheikh Bara Mbacké Doli et Sohibou Kane ont été arrêtés et emmenés au commissariat, a constaté le reporter de la RFM, Mohammed Joe Diop, après les saccages du centre Adoul Ahad Mbacké de Touba.





Accueil Envoyer à un ami Partager